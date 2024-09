Manuel se lía a hablar con el bartender de 'First Dates' y deja a su cita sola: "Me ha parecido descortés"

María, de 64 años, es educadora social e impresionaba a Carlos Sobera al atravesar por la puerta de 'First Dates' por su colorido pelo. Además, confesaba que ha aprovechado para teñírselo ahora que su hija está en Australia (a ella no le gustaría mucho ese cambio de look, puesto que es más clásica). Además de su oficio, hace otras cosas: "Soy agente de Igualdad, soy profesora de teatro terapéutico...". Con todo eso, María piensa que todavía le sobra tiempo para el amor.