Las relaciones no siempre son sencillas, pero deberían ser sanas. No deberíamos permanecer en una relación tóxica o que no nos haga bien, pero no siempre somos conscientes de que eso está sucediendo y, cuando lo somos, no siempre sabemos encontrar la manera de abandonar esa relación. Hay ocasiones en las que necesitamos ayuda, de nuestra familia, entorno e, incluso algunas veces, ayuda profesional.