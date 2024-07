Dos solteros salen de ‘First Dates’ con el nombre de su primer hijo y la canción que sonará en la boda

Carlos es un tipo alegre que no suele decir a nada que no y que no se enfada casi nunca. Le ha contado a Carlos Sobera que trabaja en su propia clínica de fisioterapeuta y que tenía un campo con 130.000 aguacates de hecho, le ha ofrecido al presentador hacerle un guacamole o alguna salsita para ‘First Dates’. Está buscando el amor de su vida y no espera nada del físico de su cita.