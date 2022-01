Ángela Show se ha presentado en el restaurante de First Dates Café en busca de una amiga que le siga el ritmo, que tenga energía, luz, dinamismo y alegría. Por su parte, Angelina, una amante del espectáculo y extrema en todo su ser, quiere conectar por fin con alguien con gustos afines a los suyos. ¿Se convertirán Ángela y Angelina en 'Very best friends'?