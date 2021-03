Eslovenia - España: la Sub21 inicia la defensa del Europeo, este miércoles a las 18.00h en Cuatro y mitele.es

Todo el Europeo Sub21 se podrá ver en mitele.es , y además los encuentros de España se verán en Cuatro y los mejores de la jornada también en Be Mad. La Selección tiene tres encuentros en la fase de grupos para buscar el pase a la fase final, que se disputará del 30 de mayo al 6 de junio , con las 8 mejores selecciones que consigan esta semana la clasificación para los cuartos de final.

Eslovenia, con la ilusión de la anfitriona

Las rivales de España serán Eslovenia , este miércoles a las 18.00 en Cuatro y mitele.es, Italia y República Checa . La primera toma de contacto del conjunto de Luis de la Fuente es contra una de las anfitrionas, el Europeo se celebra en Eslovenia y Hungría, y plantarán cara para no despedirse a las primeras de cambio.

España, a la defensa del título

Mientras España no se pude plantear otra cosa que no sea empezar sumando tres puntos. La Sub21 se complicaría mucho su futuro en la fase de grupos si no gana a los anfitriones en Maribor. La selección de Luis de la Fuente llega con mucha ilusión para defender el título que consiguió hace dos temporadas, con jugadores como Fabián Ruiz, Dani Ceballos o Jesús Vallejo.