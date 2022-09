España - Bélgica: resumen, canastas y mejores jugadas

España se enfrentaba en su tercer partido ante Bélgica en el Eurobasket 2022 . Los de Scariolo tuvieron un duro rival enfrente que les hizo emplearse a fondo hasta el final. Los belgas no rebajaron en su intensidad y los españoles lo acabaron pagando con sus fallos para certificar su primera derrota en el torneo europeo (73 -83).

El segundo cuarto no empezó mejor para los españoles, el escaso acierto desde el perímetro penalizaba mucho a la selección Scariolo . Un seleccionador que pedía a sus jugadores mucha más intensidad a los suyos en un tiempo muerto ardiente. Pero un parcial de 15-0 colocaba por delante a España por primera vez desde el inicio del partido. España se iría al descanso con la mínima ventaja en el marcador (33-32).

En los últimos 10 minutos, los triples de López-Arostegui y Lorenzo Brown parecían que metía de nuevo a España en el partido, pero Bélgica no fallaba y no dejaba circular el juego de los españoles que no pudieron con el rival y cosecharon su primera derrota (73-83).