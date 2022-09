¡Nadie puede con España! Los de Scariolo consiguen su cuarto Eurobasket

La selección española buscaba ante Francia alzarse con su cuarto oro europeo tras haber ganado este torneo por última vez en el año 2015 . Un triunfo que colocaría a España como la t ercera selección con más oros en Eurobaskets tras la Unión Soviética y Yugoslavia. Por parte de los galos, tras caer hace trece años contra la selección hispana en semifinales, el equipo de Vicent Collet buscará ejercer su favoritismo para conseguir un oro que no repiten en este torneo desde 2013.

El partido comenzaría con Rudy Gobert abriendo el marcador desde la línea de tiros libres. España iniciaría con un 9-3 de salida con un Willy Hernangómez haciendo sufrir a Rudy Gobert . Los 6 puntos del pívot sorprendían y mucho a la dura defensa francesa. Heurtel entraría a los dos minutos fruto del mal inicio del juego de ataque galo, pero cinco puntos seguidos de Lorenzo Brown obligaban a Collet a parar el encuentro (14-5) . Francia no encontraría en el acierto de tres el ritmo que buscaba. Yabusele cortaría la racha negativa con un mate a contrataque pero Francia continuaba sin carburar. Jaime Fernández estaría inconmensurable con tres robos en el primer cuarto . Este dato haría que Francia terminase con cinco pérdidas el cuarto. España continuaría haciendo daño desde la zona terminando los diez primeros minutos con una ventaja de nueve puntos para los españoles (23-14) .

España no daría tregua en el segundo cuarto dando una exhibición de juego magistral. Juancho aparecería como el ave fénix que España llevaba esperado todo el torneo. El menos de tres minutos el menor de los Hernángómez metería cuatro triples consecutivos para duplicar en el marcador a Francia (32-16). Este acierto unido a la gran defensa de Rudy, Alberto Díaz y Garuba estaba dejando KO a una selección francesa que miraba al banquillo sin idea de como reaccionar. Francia terminaría la primera mitad con 10 pérdidas siendo muchas de ellas por final de posesión. Garuba se emparejaría con Gobert en un planteamiento de Scariolo fantástico para secarlo. España, a diferencia de todo el torneo, fluiría desde la línea de tres con una eficacia brutal. Juancho anotaría su sexto triple del cuarto ante la incredulidad de un Berlín Arena maravillado con el equipo español. Además las diferentes zonas planteadas por Scariolo no daban tregua en ataque a los galos. Sin embargo, Francia no perdería el partido en la primera mitad. Fournier pondría de nuevo en el partido a su equipo para recortar considerablemente la distancia en el marcador. Ambos equipos marcharían al vestuario con un marcador 47-37 a favor de España. Un resultado que sabe a poco para los españoles teniendo en cuenta la gran primera mitad realizada. Los Hernangómez sumarían 28 puntos en la primera mitad mientras que solo Fournier con 11 puntos sería lo único positivo de los galos.