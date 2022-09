La carambola del 14 de la que se dio cuenta el realizador del Alemania – España: del marcador a la cara de Nowitzki

El Alemania-España de semifinales ha dejado una imagen curiosa. Con empate a 14 puntos en el marcador y jugándose el partido en Berlín, el realizador se ha dado cuenta de que tenía la camiseta homenaje a Nowitzki en una de sus pantallas. Primero la cara del ex jugador germano y luego plano de la camiseta. Todo ello con el marcador mostrando el 14-14. Una carambola no demasiado complicada, que, sin embargo, todavía iba a convertirse en una imagen más rocambolesca. Y es que el reloj del marcador además mostraba un segundo después el 4:14 con 14 segundos de posesión para España. Por tres segundos no han coincidido hasta cinco veces el número 14 simultáneamente en pantalla. Así habría sido esa imagen si el realizador hubiera aguantado tres segundos el plano.