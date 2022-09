Turquía amenaza con la retirada en el Eurobasket: denuncian agresiones en el túnel de vestuarios

A parte de la denuncia, el vicepresidente de Turquía anuncia que, si no hay una pronta aclaración de lo ocurrido, no jugarán más en este Eurobasket: "Queremos que nos muestren todas las imágenes de todas las cámaras de seguridad de ese pasillo, minuto a minuto, sin perder un segundo. Si no lo traen, y lo he hablado con el presidente, Hidayet Turkoglu, abandonaremos este torneo." Además, el portavoz turco señala a la organización como principal culpable de lo ocurrido y denuncia, además, otros problemas logísticos sufridos en los últimos días: "El mayor error aquí es de FIBA. Ha habido mil carencias desde el día que llegamos. Los jugadores van del hotel al pabellón y tardan 45 minutos. Si no se puede garantizar la seguridad de los jugadores, que no organicen esto".