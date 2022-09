Surrealismo en el Eurobasket: La FIBA suspende a tres árbitros por olvidarse de un tiro libre

Al final del tercer cuarto, una falta del Lo sobre Valanciunas provocó la indignación del banquillo alemán y los árbitros pitaron una técnica por esa reacción al seleccionador Gordon Herbert. Por lo tanto, además de los dos tiros libres por la falta, antes debían tirar uno más por la técnica. Algo que no sucedió, ya que el juego se reanudó tras los dos tiros libres del pivot lituano. Nadie se dio cuenta de nada, o al menos, los lituanos que no reclamaron en el momento.

Los jugadores lituanos ya sabían la situación en la zona mixta tras el encuentro y así lo denunció Grigoris: "Si estos árbitros continúan con en el EuroBasket, no sé ni qué decir sobre FIBA". El organismo organizador el torneo se apresuró a sacar un comunicado poco después: "La protesta no es admisible y que el motivo de la protesta se ha realizado cuando ya habían pasado más de 60 minutos del final del encuentro. Además, esta no es una de las razones para presentar una protesta que pueda ser tenida en cuenta". Pero aunque el partido no tendrá repetición, ni cambio alguno en su resultado, la FIBA sí ha tomado una decisión: suspender a los árbitros para el resto del Eurobasket. El italiano Manuel Mazzoni y dos polacos, Wojciech Liszka y Michal Proc ya volverán a arbitrar ningún partido.