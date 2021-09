Urra cree que la autoridad se ha diluido, y esto ha provocado un gran sisma en las relaciones entre padres e hijos. Cree que los menores no aceptan un no y que también ha tenido algo que ver la sobreprotección hacia los hijos.

Javier Urra considera que la base del conflicto no es la educación de los padres, y justifica su respuesta: el 24% de los menores sufren un trastorno alcohólico fetal y más de un 40% ha sufrido acoso escolar: “Como no me atrevo con el tipo que me amenaza, me vuelvo en contra de mi madre. Pasan de ser víctimas a verdugos de violencia filio parental”.