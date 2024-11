La contundente reacción de Susana Díaz ante las declaraciones de Aldama: "Hay una parte que me creo y otra que no"

A la pregunta de Nacho Abad sobre si la senadora se cree lo declarado por Víctor de Aldama "hay una parte que sí y otra que no" y explicaba: "Me creo la parte en la que se autoinculpa del cohecho con Ábalos y con Koldo y por mí que les caiga todo el peso de la ley porque es de vergüenza y bochornoso".

Sobre lo que no se cree, Susana señalaba: "No me creo nada hasta que no vea las pruebas del resto, porque este tipo de personajes suelen pactar para salir de prisión".