Exclusiva | Los polémicos audios del rapero Ayax negando que haya agredido a su novia: "Solo nos hemos tocado en alguna pelea"

Ayax y Prok son dos conocidos raperos que pese a ser acusados por casi 100 mujeres, aún no hay ninguna denuncia contra ellos. Hoy, en exclusiva, 'En boca de todos' ha podido acceder a un audio enviado por Ayax a un examigo en el que negaba que le hubiera dado una paliza a su novia.

En este audio enviado a un examigo del rapero decía: "Mira hermano a ti mi novia no te ha dicho en la p*** vida que yo le haya pegado una paliza. A ti te ha dicho que nos habíamos 'tocao' en alguna pelea, igual que te lo he dicho yo a ti también, igual que te has tocado tu con tu novia, igual que se ha tocado todo el mundo".