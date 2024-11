Las lágrimas de Beatriz Luengo tras los ataques de Willy Toledo a su marido Yotuel y a su hijo: "Le he denunciado"

'En boca de todos' conectaba Beatriz Luengo desde Miami, que visiblemente afectada, empezaba asegurando que no conocía de nada a Willy Toledo: "Me enviaron lo que había publicado y es cuando lo busqué en Google y me di cuenta que era un actor. Además, es cuando me di cuenta que llevaba insultado a Yotuel desde hace tiempo y diciendo que mi esposo había pedido endurecer el bloqueo".