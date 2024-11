Francisca pide justicia por su padre, asesinado y profanado: "Querían meterle en el nicho con el sospechoso de su muerte"

"Te aguantas, que tu sabes que lo he matado y no lo has podido probar nunca", es la frase que Francisca no puede quitarse de la cabeza. Su padre, Ángel, tiene una relación con este hombre desde 1982, hasta el año 2013, cuando su pareja denuncia la desaparición de Ángel y un día después, aparece muerto con signos de asfixia detrás de un instituto en Coria del Río. La investigación apunta a su pareja, pero no hay suficientes pruebas y archiva la causa.