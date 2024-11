El enfado de una voluntaria amonestada por la policía por ir ayudar tras la DANA: "Nos dijeron que nos fuéramos a nuestra p*** casa"

En estas imágenes, se podía ver un tractor parado en medio de la carretera en el que iban Pilar y su padre y a dos policías, que gritaban: "Os vais a ir los dos a la p*** cárcel...¿Te queda claro? Que sea la última vez que desobedeces a la policía". En ese momento, Pilar afirmaba a los agentes: "¡Qué vamos a ayudar!", pero el policía respondía: "Te he dicho que no, no hace falta y procura que esto no vuelva a pasar, fuera de aquí".