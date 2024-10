La indignación de Nacho Abad con el Gobierno por aprobar un decreto de RTVE: "Deberían estar en Valencia ayudando"

El presentador, tras recibir más testimonios de gente desesperada porque no tienen comida en las zonas más afectadas por la catástrofe, comentaba: "Lo que más pena me da es que Pedro Sánchez y Mazón se paseen por las zonas más destruidas, nos da lo mismo, lo que interesa es que a las personas les llegue agua y comida y no aumente la cifra de muertos".