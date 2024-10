La abogada de Rosa Peral niega rotundamente su implicación en la agresión a una funcionaria: ''No tiene ningún parte por peleas''

Según explica Ana Agulló, redactora de 'En boca de todos', el resto de funcionarias confiesan que se trata de ''un tema de venganza'': ''Al tener Rosa Peral una sanción que le impedía realizar determinadas actividades, lo que hizo esta funcionaria es decirle que no las podía hacer. Ella lo tomó como algo personal, y presuntamente, orquestó esta agresión. No solo le intentaron asfixiar, si no que le arrancaron varios mechones de pelo''.