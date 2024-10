La contundente respuesta de un alcalde a las pintadas homófobas: "Sí, soy maric** y soy del PP"

"Muérete maric*** del PP", es la pintada que se ha encontrado el alcalde del PP, Carlos Peláez. Tras esto, el edil se ha cansado de los ataques homófobos y respondía en redes: "Sí, soy maric***, sí, soy del PP, sí, sois unos cobardes. No, no voy a morir y no, no me dais miedo".