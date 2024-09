Una afectada por la suspensión de las oposiciones a RTVE: "Fue un caos, nos enteramos por redes sociales"

'En boca de todos' habla con Andreína Pérez, una de las opositoras afectada, nos explicaba su caso: "A mí me convocaron en las oposiciones de 2022-2023 y las acogí con mucho entusiasmo. Sin embargo, al haber esta inestabilidad de no saber cuándo iban a surgir porque tuvieron que revocar de nuevo las bases y no pudimos presentarnos tan preparados como hubiéramos querido por el caos que ha supuesto para muchos que también estábamos trabajando".