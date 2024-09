Terelu Campos recuerda, emocionada, a su amigo Jimmy Giménez-Arnau: "Siempre ha estado en lo bueno y en lo malo"

La hija de María Teresa Campos lo contaba todo sobre la gran relación que les unía y lo mucho que el periodista siempre le ha apoyado: ''Cuando he tenido un traspiés profesional estaba ahí, cuando he tenido una alegría profesional. Siempre he tenido su enhorabuena, su apoyo, 'cuánto me alegro, te lo mereces'. Me he considerado una afortunada porque él me ha valorado mucho profesional y personalmente''.