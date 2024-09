Mainat, tras la condena a su exmujer, Ángela Dobrowolski: "Estoy satisfecho, se reconoce que intentó matarme"

Mainat entraba en directo en el programa, y comenzaba afirmando que "está contento con esta sentencia". Así mismo, aseguraba que está satisfecho, pero en cierta parte, y explicaba: "La sentencia reconoce sin ningún tipo de duda que hubo un intento de asesinato y que Ángela intentó matarme, pero no estoy satisfecho por el hecho, ya que la mujer y la madre de tus hijos quede demostrado que ha intentado quitarte la vida, no me da ninguna alegría".