El agonizante relato de Antonia, apalizada y amordazada en su propia casa: "Pensé que me iba a matar"

El ladrón entró por el patio y se escondió detrás de la puerta de una de las habitaciones, una vez allí, sorprendió a Antonia y comenzó a propinarle numerosos golpes. Justo en ese momento, esta mujer temió por su vida y nos confesaba: "Pensé que me mataba porque me pegó todo lo que quiso. Me tiró al suelo y me empezó a dar golpes con el puño cerrado en la cabeza".