La indignación de la hermana del fallecido en la A6 tras la confusión de los cadáveres: "Piensas que no te puede estar pasando"

"Cuando llegamos al tanatorio entró mi hermana y pudo ver que no era mi Juanky y luego lo corroboré yo, que no era mi hermano sino el otro chico, Alberto" , comenzaba relatando Sandra, hermana del fallecido.

En ese momento, Sandra confesaba, que llena de dolor y bloqueada no sabía cómo reaccionar: "No te lo crees, piensas que esto no te puede estar pasando". Hasta que acto seguido decide informar al tanatorio y pedir explicaciones.