Grave enfrentamiento entre un okupa y los vecinos en Valdepeñas, Ciudad Real: "Te corto el cuello y te mato"

"No me vaciles que te corto el cuello y te mato . Que no estás tratando con ningún mierda", gritaba con un cuchillo en la mano el okupa a un vecino. Tras este enfrentamiento, está la ocupación de la casa de un policía, que lleva más de un año sin pagar el alquiler.

Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la localidad y hemos podido entrevistar al dueño de la vivienda con okupas. Al ser policía, ha preferido no mostrar su rostro, pero si declaraba ante las cámaras: "Llevamos un año, hemos intentado solucionar el problema y al final he tenido que contratar una empresa de desokupación para conseguir expulsar a estos inquilinos".

Por último, esta mujer indicaba, que lo único que es verdad es que le dijo que ya no quería renovar el contrato de alquiler: "Me dio tres meses y estoy buscando otra casa, pero tengo animales y no encuentro casa. La gente no quiere alquilar una casa a alguien que tenga animales".