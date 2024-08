Solitario, desorientado y devoto: así es Juan Francisco, el asesino confeso del niño de Mocejón

Según el padre del asesino confeso, su hijo tendría una discapacidad mental severa del 70%. El propio Juan Francisco comentaba cuando le detuvieron que él no había sido, que había sido otro yo: "Lo ha hecho mi otro yo. He visto cómo me robaba la cara. Tenía mi rostro y mi cuerpo y ha apuñalado al niño, pero yo no he sido".