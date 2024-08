Multitudinaria reyerta en Alcalá de Henares con cuchillos y bates de béisbol: "Se me caía la sangre, me mareaba"

El afectado por el golpe ha explicado quién le agredió: "Es un okupa conflictivo que se pelea con todo el mundo todo el día. Salí con él para pegarme con él abajo y me dio con un bate, me lo partió en la cabeza". El vecino ha asegurado que fue golpeado cuando salía del edificio: "Cierro el portal y según salí yo no sabía ni con qué me había dado, me doblé".