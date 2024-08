Un propietario denuncia la situación que vive con sus inquiokupas: ''Su hijo es policía, me ha amenazado''

'En boca de todos' se traslada hasta Parla, Madrid, donde unos inquiokupas se han atrincherado en un chalet del que no piensan salir. Los okupas llevan casi cuatro años sin pagar y el dueño les ha ofrecido hasta 60.000 euros para que abandonen el domicilio, pero no se mueven.

Además, uno de los motivos que ha hecho crecer el problema es que el hijo de los inquiokupas es policía y ya le dejó claro al propietario que no se comunicase con ellos porque ''no se iban a ir''. El dueño de la vivienda no puede más y denuncia en el programa la situación.

''Ya lo teníamos cerrado por 12.000 euros, vino su hijo y no pudimos terminar la negociación. Nos amenazó diciendo que era policía y que con sus padres ya no teníamos que negociar, que solo con él. Ellos se declaran en vulnerabilidad y podemos demostrar por documentos que dicen que ganan 1.700 euros entre ambos y que alegan vulnerabilidad porque ella ha sido operada de la columna cuando tienen un chalet de tres plantas'', denuncia Roger.

Explica que ha tenido que contratar empresas para que le ayuden: ''Ellos han dejado de pagar desde el 2016, un banco ejecuta esto. Es un banco que sacó la vivienda a subasta pública donde yo he comprado la vivienda y he accedido a este proceso. Lamentablemente he tenido que contratar empresas para salir de esto, pero yo he intentado negociar con ellos y los chicos me han ayudado a ello''.