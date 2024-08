El peluquero de Félix Bolaños revela cuánto le cobra al ministro por cortarle el pelo: "No lo hago gratis"

El peluquero asegura que no ha habido ningún acuerdo económico para hacer este vídeo y que ha sido fruto de la “confianza” que tienen por los años que lleva cortándole el pelo: “Ni me ha pagado nada ni le corto el pelo gratis” , añade.

Tal y como ha explicado Carlos Castellano, él no sería su único cliente famoso: “He cortado el pelo a otros ministros, me los ha traído él, pero no te voy a decir quiénes. Le he cortado el pelo a más políticos”, aseguraba.