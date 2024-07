La abogada de Wafaa, una joven brutalmente torturada y asesinada: ''No puede haber nada peor''

'En boca de todos' ha entrevistado en directo a Isabel Carricondo, abogada de Waafa Sebbah , quien explica detalladamente todo sobre el terrible crimen en el que el asesino no se ha sentado en el banquillo hasta cinco años después.

Respecto a por qué no se ha condenado aún al asesino, la abogada lo ha explicado: ''Las instrucciones cuando son este tipo de causas complejas y complicadas, la justicia no tiene los medios o no es todo lo ágil que nos gustaría y se producen estos retrasos''.