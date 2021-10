Zidane no ha vuelto a entrenar desde que decidió dejar el Real Madrid al final de la pasada temporada. Pese a que su idea siempre fue coger a un nuevo equipo , el técnico galo no ha tenido oportunidades para volver a sentarse en los banquillos. Ahora, el que fuera jugador de la Juventus ha decidido abrir un nuevo negocio en su Francia natal. Una nueva empresa que promete ingresos millonarios.

Bajo la marca 'Z5', Zidane se ha unido a la empresa española All for Padel Courts para que se convierta en su suministrador exclusivo de pistas. El exentrenador del Real Madrid ha empezado por el centro de Aix-en-Provence, muy cerca de Marsella, donde vive actualmente desde que dejó su casa en la capital de España. Pero el negocio no se quedará ahí y es que Zidane y su equipo planean expandirse a otras ciudades como París, o Turín, en Italia.