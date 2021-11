El waterpolista Àlex Royo denuncia un ataque homófobo en pleno partido: "Eres un maricón"

Àlex Royo, jugador de waterpolo, denuncia una agresión homófoba que sufrió en pleno partido

El deportista denuncia que se lo comunicó a los árbitros y no le hicieron caso

El CSD ha asegurado que investigará el caso

De nuevo esta lacra vuelve a golpear al deporte. Àlex Royo, jugador de waterpolo, ha denunciado que ha sido víctima de la homofobia durante el partido que enfrentaba al UE Horta y al Club Natació Molins de Rei. Ha sido él mismo el encargado de darlo a conocer a través de un hilo en Twitter.

“Ha repetido varias veces con el tiempo parado “maricón” “eres un maricón” “sí sí tú” con el árbitro a escasos metros (un compañero mío lo ha escuchado). Yo como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte, como en el caso de mi compañero @victorg91, he respondido encarándome con él. En ese momento me separan, me cambian y me dirijo al árbitro explicándole lo sucedido. Su respuesta ha sido que me callase y que dejase de protestar. El partido ha seguido con total normalidad”, relata Royo.

La respuesta del árbitro

Su denuncia durante el partido no acabó aquí y fue a reclamar de nuevo. "Al llegar uno de los árbitros de mesa de la @nataciocat me ha pedido que me calmase quitándole hierro al asunto. Justo después les pido que pongan lo ocurrido en el acta del partido, y otra árbitra de la mesa me dice: "¿Y que quieres que ponga?" con tono irónico", cuenta el jugador de waterpolo.

"En ese momento uno de los árbitros de campo me dice que no pueden poner nada en el acta y yo le pregunto que entonces que van a hacer. Él me responde: "no podemos hacer nada, y como no te vayas de aquí lo que pondremos en el acta será tu expulsión". Mi respuesta ha sido: "sois cómplices de lo que ha sucedido" y me he ido".

Sin el amparo de los colegiados, el waterpolista decidió hacerlo público y mencionó a la Federación Española de Natación al final de su denuncia. "Espero que esto no quede aquí y que @rfen tome cartas en el asunto. Si escribo esto es por que ya estoy harto. Todos nos calentamos y decimos cosas fuera de lugar, pero tanto el colectivo LGTBQI+, el feminista y los colectivos racializados llevan muchos muertos por culpa de estos pensamiento. Hago esta publicación ya que no denunciar esta agresión iría en contra de mis principios y mis valores. Y sí, soy maricón, y con orgullo".

El CSD responde

Tuvo mucha repercusión y llegó hasta el presidente del CSD. José Manuel Franco a través de su cuenta personal le respondió asegurando que se encargaría de investigar el asunto. "Actuaremos con determinación ante cualquier acto de homofobia o discriminación en nuestro #deporte.