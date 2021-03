Virginia Torrecilla se rinde ante una fan del Real Madrid con su camiseta: “Ojalá más gente como tú que mire más allá de la rivalidad”

“Hola Virginia Torrecilla. Cómo madridista que soy, jamás pensé en que vestiría una camiseta que no fuese la blanca con tanto orgullo. Pero llevar esta, con tu nombre , me hace inmensamente feliz. Te admiro como jugadora y como jugadora y como mujer guerrera y luchadora. ¡Volverás más fuerte!”.

Hola @VirginiiiaTr Cómo madridista que soy, jamás pensé en que vestiría una camiseta que no fuese la blanca con tanto orgullo. Pero llevar esta, con tu nombre, me hace inmensamente feliz. Te admiro como jugadora y como mujer guerrera y luchadora. Volverás más fuerte! ❤️ pic.twitter.com/U8T5l7z9tE

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para la jugadora del Atleti y le ha respondido con gran emoción. “No sabes lo feliz que me hace leer estas palabras. Ojalá más gente como tú que mire más allá de la rivalidad . Gracias por demostrar que el deporte es mucho más que colores”.

No sabes lo feliz que me hace leer estas palabras. Ojalá mas gente como tú que mire más allá de la rivalidad. GRACIAS POR DEMOSTRAR QUE EL DEPORTE ES MUCHO MÁS QUE COLORES. ♥️💪🏽 https://t.co/wzGisocybv

Virginia, con la mira puesta en la vuelta a los terrenos de juego

Hace unas semanas ella misma daba a conocer que su tratamiento había finalizado, antes de someterse a él tuvo que ser intervenida de un tumor cerebral. "Hoy es un día muy feliz para mí porque he acabado por fin todos los ciclos de quimioterapia. Desde el 14 de septiembre que empecé con el tratamiento, han sido momentos duros, pero he aprendido mucho y me he sentido siempre muy arropada por mi familia, mis amigos, mi equipo y todos vosotros", escribía en su perfil de redes sociales.