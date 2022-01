La víctima de la violación por la que Robinho fue condenado rompe su silencio: “Nunca pagará el dolor”

Hace unos días se conocía el fallo final de la justicia italiana por el caso de Robinho . El ex jugador del Real Madrid o Milan, entre otros, fue juzgado por violación grupal a una joven de 23 años junto a su amigo, también condenado, Ricardo Falco. La víctima ha roto su silencio después de tantos años en el diario ‘UOL’ de Brasil.

La mujer ha preservado su identidad, pero sí ha querido pronunciarse para animar a otras mujeres que hayan sufrido o estén sufriendo esa atrocidad a que denuncien a sus agresores. “ No tengan miedo a sus agresores . Frente a cada uno, hay otras diez personas buenas, dispuestas a ayudarlas”, ha comenzado diciendo al citado medio brasileño. “Un amigo, un familiar, un policía, un juez. Y, sobre todo, la Justicia”, añade.

La mujer ha querido reiterar la importancia de denunciar los casos de abusos para que los agresores no vivan impunes. “Únicamente denunciando podemos evitar que estas situaciones se repitan”.

"Eso funciona con personas que no sean brasileñas o italianas, pero en este caso, se trata de un ciudadano brasileño y Brasil puede negarse . Eso sí, Italia podrá presentar los detalles de la condena, explicarlos a Brasil, y luego se tomarán unas medidas", explica.

Existen, no obstante, otras situaciones que, potencialmente, podrían permitir la detención de Robinho. "Puede ser que Italia pida una orden de detención internacional. En Europa, los países tienen un acuerdo por el que este trámite es más simple. A nivel internacional, eso vale si el condenado viaja a otro país, que tiene un acuerdo con Italia para la extradición", informó Cascella.

El Supremo italiano rechazó el recurso presentado por los abogados de Robinho, que defendieron al futbolista al asegurar que la chica tuvo relaciones sexuales voluntarias con el brasileño. Para la sentencia definitiva fueron importantes algunas llamadas telefónicas interceptadas en las que Robinho aseguraba: "Me da risa porque no me interesa, la mujer estaba borracha, ni sabe lo que pasó".