Umtiti se alía con Jesé y Aurah por un capricho de 200.000 euros en plena decadencia en Barcelona

Cero minutos en nueve partidos. Es la estadística que demuestra el papel de Samuel Umtiti en la plantilla del Barcelona. El defensa central no cuenta para el club pero su altísima ficha impide encontrarle una salida . Koeman no cuenta con el francés y ha estado sin éxito en el mercado en varias ocasiones.

Pese a no contar en absoluto para los culés, Umtiti no está por la labor de abandonar la Ciudad Condal. Llegó al Camp Nou en el verano de 2016 y desde entonces las continuas lesiones no le han dejado mostrar su potencial.