Los ultras de la Lazio amenazan a uno de sus jugadores por cantar el 'Bella Ciao': "Gusano, aquí somos fascistas"

La SS Lazio ha asegurado que no se dejará intimidar por sus aficionados que usen un tono "violento y agresivo" hacia la entidad o sus jugadores, en una enérgica respuesta contraria a las amenazas sufridas, delante del hotel de concentración del equipo, por el nuevo jugador Elseid Hysaj tras cantar, delante de sus compañeros, el himno 'Bella Ciao' .

"La Società Sportiva Lazio condena enérgicamente la vergonzosa pancarta contra el jugador Elseid Hysaj. No es el primer episodio de este tipo. Nunca estaremos del lado de los que niegan los valores del deporte", aseguró el club romano en un comunicado.

En este sentido, dirigido a aquellos que intentaron agredir al jugador, asegura el club que no se dejará "intimidar". "No nos dejaremos intimidar por quienes utilizan tonos violentos y agresivos: para ellos no hay espacio en nuestro mundo que se inspire en los saludables valores deportivos de lealtad y competencia, respeto mutuo y convivencia civil", concluyó el club.