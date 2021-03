La última mujer que tuvo una relación estrecha con Maradona ha concedido una entrevista

Jazmín Garbini relata cómo se conocieron y lo que supuso para ella su muerte

Son muchos los aspectos que se van conociendo de los últimos días de vida de Diego Armando Maradona. La investigación por su muerte sigue su curso y son ya cinco los imputados que se encuentran señalados por la justicia argentina.

También se van conociendo ciertos aspectos de su ámbito personal y se ha conocido la que podría haber sido la última mujer en la vida de Maradona.

¿Quién es Jazmín Garbini?

Jazmín Garbini es una decoradora muy exitosa y a las que todos los famosos llaman cuando quieren darle un nuevo toque a su casa. Al parecer tuvo un vínculo en los últimos meses con ‘El Pelusa’ y ella misma lo ha contado en una entrevista. “Me dijeron si quería hacerle una butaca y dije que sí. Lo único que pedí fue que, cuando estuviera lista la butaca, me trajeran algo firmado. Él nos recibió. Salió de una puerta, se sentó, prendió un habano… Después, nos pidieron un sillón, se lo fuimos a llevar y me quedé hablando de los perros, que a mí me gustan mucho. Tengo siete perros, él tenía un cachorrito, y me quedé hablando del cachorrito", decía al comienzo del relato.

“Eso fue en septiembre… Luego, me mandó un ramo de rosas enorme, con una tarjeta en agradecimiento por las cosas que le habíamos llevado. Siempre fui acompañada de mi familia. Insistió para que vaya de vuelta. Me dijo 'vení a tomar unos mates'. Y en unos audios, nos matábamos de risa. Le dije que en algún momento lo iba a pasar a ver, con mucho respeto y admiración. Nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo, quería conocerme. Según lo que me cuentan, cuando me fui, dijo ´¿quién es esa chica? Es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina´”.

La conmoción de Jazmín al enterarse de la muerte

A pesar de que hacía poco que se conocían a Maradona, la decoradora le cogió mucho cariño y contó cómo le había afectado su fallecimiento. "Me pasó algo rarísimo… El día que falleció, estábamos viendo la tele y con mi familia todos nos pusimos muy mal. Nos impactó porque lo habíamos conocido hacía muy poquito”.