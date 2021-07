La última hija de Jesé por fin conoce a sus hermanastros: “Momentos que llenan el alma”

Jesé Rodríguez ya se ha sentado en Las Palmas. El jugador ha vuelto a renovar con el club tras medio año en la entidad canaria y uno de los motivos era la familia. Tres de sus hijos viven en la isla y a pesar de que ya no tiene relación con las madres quería por fin asentarse para no estar lejos de ellos.

Los dos hijos más pequeños del futbolista nacieron de la relación de Jarina Barm de la que se separó sin haber nacido el segundo. Es por esto que entre hermanos no se conocían y unas instantáneo compartidas por Medoly Santana y ella como se ha visto cómo los dos hijos mayores de Jesé conocían a sus hermanitos.

Este acto fue propiciado por las dos madres, ya que con Janira, Jesé no tiene relación y llegó a decir en el mes de enero que su hija pequeña no conocía su padre. A lo largo de todos estos años en unos momentos o en otros, todas las parejas con las que ha tenido hijos lo han ido denunciando en este sentido. La última, Aurah Ruiz con la que recientemente cortó la relación y llegó a decir en sus redes sociales y canal de Mtmad que hacía varios días que Jesé no se preocupaba por Nyam.