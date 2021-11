"En el único lugar donde podría haber muerto es en esa casa", refiriéndose al domicilio donde pasó sus últimos días tras salir del hospital. Le pregunta a uno de los policías que primero llegó cuando Maradona murió sobre si el lugar era propio para atender a una persona enferma. "No parecía una internación domiciliaria", asegura el agente.

El argentino recibió el alta del hospital y tenía que seguir unos cuidados en este domicilio, pero parte del personal que tenía que atender a Maradona fue echada. Unos audios de Agustina Cosachov , investigada por la muerte, revelan cómo comunica que prescindían de algunos facultativos. "Se nos ocurrió aflojar el acompañamientos terapéutico. O sea, que no vayan ", decía la psiquiatra.

Carlos Cottar, acompañante terapéutico que tenía que haber seguido a 'El Pelusa' así lo confirma. "Nos echaron", decía tajante. Además también se informa de que Maradona sufre una caída en esa casa y se golpea en la cabeza, pero nadie le llevó a una clínica para que le revisaran el golpe como así aparece el argentino en algunas imágenes, con un apósito en la cabeza. " No digas nada, pero se tropezó. Se cayó porque me quiso tirar una mano", dice Leopoldo Luque en uno de los audios que se revelan.

También hablaban entre médicos y uno de los cuidadores de la hinchazón que presentaba Diego. "Estaba muy hinchado, Leito, los ojos hinchados como una teta. Imagínate lo vi así con la luz apagado, no lo quería ver con la luz prendida".

Además en unos audios que desvelan en exclusiva se ve como el propio médico personal alimentaba su alcoholismo. "Le fui a decir que no tome alcohol y terminamos brindando un Luigi Bosca" y añadía Leopoldo Luque. "Estaba escabiado, no podía no abrir los ojos".