Teresa Perales tuvo un sabor agridulce de los Juegos Olímpicos de Tokio por su final. La deportista no pudo regresar a España con el resto de la expedición porque se quedó ingresada. Tras unos días regresó al país para continuar bajo la observación médica y ha sido ahora cuando ella misma ha dado unas declaraciones para hablar sobre qué le sucede realmente a la nadadora.

"Quiero agradecer el cariño recibido por los días que he estado hospitalizada entre Tokio y Madrid. Nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad y si así lo fuera no tendría ningún problema en decirlo, así que mi máximo apoyo a los que tienen crisis de este tipo", dijo Perales, en un vídeo difundido en sus redes sociales.