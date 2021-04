La televisión iraní censura hasta 100 veces el Tottenham-Manchester United para no mostrar las piernas de la linier

Las t elevisiones de los países árabes son muy estrictas con a lo que a las mujeres de refiere. Durante el pasado fin de semana volvieron a demostrar que no se cortan ni un pelo en censurar las veces que sea necesario una transmisión en directo. Ocurrió en el partido de la Premier League que enfrentaba al Tottenham con el Manchester United y que acabó con victoria para los 'Diablos Rojos'.

“Los censores de la televisión estaban desconcertados por la presencia de una árbitro en pantalones cortos ”, publicó la organización M y Stealthy Freedom en las redes sociales. Esta no fue la única organización feminista que criticó la actitud de la televisión israelí. La directiva del canal argumentó que su trabajo era cumplir con las estrictas leyes religiosas del país.

El Manchester United, a semis de la Europa League tras vencer al Granada

El Granada se despidió de la segunda competición continental tras una nueva derrota ante el Manchester United por idéntico resultado y con un mismo guión de partido que en el Nuevo Los Cármenes. De igual manera que los nazaríes no merecieron caer en la ida por dicha distancia, tampoco este jueves, donde recibieron un injusto castigo.

Los andaluces no tuvieron miedo al escenario, todo un 'teatro de los sueños' aunque fuese sin público, pero se vieron empequeñecidos cuando Edinson Cavani -a los siete minutos- se sacó una volea de la chistera para establecer el 1-0 y dejar la eliminatoria sin picante. El Granada necesitaba más que un milagro para poder inquietar a los 'diablos rojos'.

El partido se desarrolló con ocasiones para ambos equipos y los pupilos de Diego González buscaron el gol de la honra, la opción de no salir con derrota de Old Trafford. Pero no llegó ni tan siquiera en una buena jugada que remató Yangel Herrera y detuvo De Gea casi con el tiempo cumplido.