Kylian Mbappé es de los nombres más sonados en el mundo del deporte por su calidad y por sus continuas noticias acerca de su futuro, pero poco se sabe de su vida más personal. Si de algo presumen la mayoría de los futbolistas es de sus grandes colecciones de coches lujosos, pero el francés no lo hace.

Podría parecer que al delantero del PSG no está interesado en este tipo de lujos, pero el dato más preciso es que Kylian no tiene el carné de conducir. A pesar de sus 23 años todavía ‘no ha tenido tiempo’ suficien te para emplearse en estos asuntos.

Al no poder contar con esa autonomía, el francés acude a los entrenamientos del PSG con chófer siendo el único jugador que lo hace. Sus coches habituales son un Volkswagen ID.4, un Volkswagen Multivan o un Volkswagen Tiguan que es la marca que patrocina a la Federación Francesa de Fútbol.

En 2017 aseguró en una de sus entrevistas que sacarse el carné no estaba en sus prioridades y cinco años después lo sigue demostrando. "Es uno de las inconvenientes de tener éxito tan pronto. Echo de menos cosas simples como tener el permiso de conducir. Creo que todos lo tienen. Para mucha gente, el permiso de conducir es una obligación, pero para mí no lo era. El carné suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre que he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad (sacarme el carné de conducir)", explicó Mbappé.