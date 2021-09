Los talibanes prohíben hacer deporte a las mujeres afganas: “No es necesario”

Así se lo confirmaba el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq a la emisora australiana SBS. "No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres deban jugar al cricket", dijo Wasiq. “En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”.