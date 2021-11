Chantelle Doyle jamás olvidará la última vez que se fue al agua con su marido. A sus 35 años puede presumir de haber sobrevivido al ataque de un tiburón blanco en una playa australiana. La surfista se encontraba en Port Macquarie (New South Wales) donde recibió el sobresalto de su vida.

La deportista estaba surfeando hasta que “un tiburón me agarró de la pierna y aunque no fue muy doloroso, sí noté mucha presión". Su marido, también surfista, no dudó en acudir a su rescate.