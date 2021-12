La sobrina de Lewis Hamilton le enseña a defenderse si es atacado: "Estoy muy orgulloso de ella"

Hamilton ha compartido un vídeo realizando varios movimientos de defensa personal con su sobrina pequeña. Unas imágenes que el británico ha querido acompañar con un emotivo mensaje: "Mi sobrina me ayudó a estar en plena forma durante estas dos últimas carreras. Fui intimidado cuando era niño, pero las artes marciales realmente me ayudaron, me inculcaron disciplina, respeto y me ayudaron a protegerme. Estoy muy orgulloso de que ella y su hermano ha comenzado a aprender ".