Shaquille O'Neal, a sus hijos: “Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico"

Shaquille O'Neal quiere que sus hijos se construyan un futuro independiente a su fortuna

Shaquille O'Neal ha sido uno de los jugadores más exitosos que han pasado por la NBA. Sus cuatro anillos con los Lakers no solo le dieron trofeos, sino también grandes cantidades de dinero. A lo largo de su vida ha ingresado mucho dinero y las últimas declaraciones sobre esto ha levantado polémica. Unos dicen que es desmedido y otros consideran que es una lección de vida.

"Ellos son mayores ahora. Se enfadaron conmigo. No están realmente molestos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo: 'No somos ricos; yo soy rico'", ha explicado en el podcast 'Earn your leisure'.

Para él esto es una lección para sus siete hijos para que se construyan un futuro. “Hay una regla: la educación. No me importa si ellos (sus hijos) juegan baloncesto. Estaría bien si alguno estudia medicina o derecho. Incluso, alguna profesión que les permita ayudarme en mis negocios. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tienes que ganártelo”.

"Debes tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, tendrás que presentármela. Te lo haré saber, no te voy a dar nada", dijo Shaquille.