' Daily Mail ' daba a conocer que el jugador acababa de terminar una dieta extrema para perder peso esencialmente basada en líquidos y en ayuno. Este tipo de dietas aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos , ya que se tratan de dietas no variadas. Uno de sus amigos, que también se encontraba en Tailandia de vacaciones, declaró para el medio británico que su último menú antes de fallecer fue una tostada con Vegemite , una crema típica australiana rica en vitaminas.

Las autoridades tailandesas han determinado que no existen indicios de criminalidad y que se trata de una muerte por causas naturales.

Su familia ha emitido un comunicado donde han declarado que nunca superarán esta situación y que se trata de "una pesadilla que nunca termina". “No has muerto, papá. Sólo te has mudado a un sitio diferente”, agregaban sus hijos. Su ex mujer y madre de los niños, Simone Callahan, lo recordaba con cariño: “Tienes una luz tan fuerte, que aunque te hayas marchado la luz permanece aquí”.