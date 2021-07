Pese a que la fortuna de los Ramos Rubio es casi incalculable, mantener un aparato como este cuesta miles de euros. Por ello, cuando el futbolista del PSG o su familia no lo esté utilizando, será alquilado para viajes de cualquier persona que lo desee. ¿El precio? Nada más y nada menos que 2.500 euros la hora . Un capricho al alcance de muy pocos.

"Enhorabuena cariño por esta nueva etapa en este gran club! Estaremos apoyándote como siempre. Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales", ha publicado en su cuenta de Instagram, desvelando quién será a partir de ahora su 'mejor amigo': "Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión". Algo que no parece importarl demasiado puesto que, como ha adelantado, "seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo".