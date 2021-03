Sergio Ramos hacía mucho que no estaba cara a cara en una entrevista, y su encuentro con Ibai Llanos en Twitch no defraudó a nadie. El jugador del Real Madrid se sinceró con el streamer y no tuvo tapujos para hablar de cualquier tema, desde una posible tentación de Laporta para fichar por el Barcelona , a su renovación por el Madrid, a la marcha de Cristiano , los posibles fichajes de Haaland o Mbappé , los motes que le ponían sus amigos o las pocas noches que ha podido salir de fiesta.

El capitán del Real Madrid se dejó pocas cosas de las que hablar con Ibai Llanos. Sergio Ramos no sabía cómo se iba a sentir en la entrevista, y al final le confesó al streamer que tenía una señal pactada con su equipo por si no se sentía cómodo . Sí lo estuvo y se notó en el tono de la charla entre los dos y que arrasó en Twitch.

En cuanto a su renovación , Sergio Ramos no dijo nada nuevo y solo expresó su deseo de seguir en el Real Madrid , pero que aún no había ningún acuerdo. El sevillano quiere seguir cuatro o cinco años más en lo más alto del fútbol europeo y se plantea llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026 , y ser así el jugador que más Mundiales habría diputado con seis.

"Para mí, tener siempre esa oportunidad de agrandar la leyenda es una buena señal de que las cosas te van bien y que llevas muchos años. El día a día es un reto y mirar el pasado es un motivo de orgullo. Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel durante muchos años y batiendo todos los récords posibles. Siempre me he reseteado, he dejado el pasado a un lado y por eso sigo con ese hambre de ganar que ojalá me dure mucho", aseveró.