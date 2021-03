Sergio Ramos sorprende con su cambio de look antes de volver al equipo: "Ole ahí el Cigala"

Sergio Ramos es uno de los futbolistas que más ha cambiado de aspecto desde sus inicios en el mundo del fútbol. El capitán del Real Madrid ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con un inesperado cambio de look a solo unos días de volver a estar a disposición de Zidane tras la operación de rodilla que tuvo hace unas semanas.

En la lista de futbolistas con peinados 'random' , Sergio Ramos tendría reservado un puesto de lujo. El ex del Sevilla subía este domingo antes del empate del Real Madrid en el derbi una imagen con el pelo largo suelto que daba lugar a todo tipo de comentarios. Muchos seguidores del camero destacaron su parecido con Jesucristo o con El Cigala.

Sergio Ramos: "No me quedaba otra que pasar por el quirófano"

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró hace unos días que "todo ha salido fenomenal" en su operación de rodilla, la cual no podía evitar, y que intentará "volver cuanto antes porque queda muchísima temporada por delante".

"Ya estoy de vuelta en casa. Al final, me ha tocado pasar por el quirófano. A nadie le gusta estar en esta situación, pero gracias a Dios todo ha salido fenomenal, además era una recomendación médica y no me quedaba otra", expresó Ramos en un vídeo en sus redes sociales.